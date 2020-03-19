絕大部份外遊中招 單日25確診破紀錄 女子蒲老蘭染疫

本港新冠肺炎疫情爆發近兩個月以來，病毒初期由內地傳入，演變至近半個月大部份確診者均自海外入境。本港昨天新增二十五宗確診，創單日新高，僅三宗無外遊紀錄，其中一名本地確診者為國際學校女文員，曾多次到洋人蒲點蘭桂坊消遣，不排除與洋人接觸後染疫，當局正追查病毒的源頭。



本港累計確診達一百九十二宗，其中一個新病例涉及一名五十歲女子，她任職加拿大國際學校文員，近期沒有外遊紀錄，但潛服期間多次與朋友到中環蘭桂坊消遣。衛生防護中心正追蹤其緊密切接觸者。



香港運動員受感染，二十八歲的空手道代表李振豪確診，他上月九日至本月十四日赴法國及奧地利集訓，返港後一直住在沙田香港體育學院宿舍，本周日起發病，前日向私家醫生求診，轉介威院。中心正追蹤與患者同行的三名隊友。李透過社交平台表示，慶幸並無發燒，肺部亦無花，身體狀況良好，有信心戰勝這場「小戰役」。近日多名運動員海外作賽回港，拳手曹星如證實無事，至於「牛下女車神」李慧詩日內得知檢測結果。



空手道港將 集訓返港病發



一名五十五歲男子參加美麗華西歐旅行團返港後確診。他與妻子及約三十名團友出行，本月四日至十四日到訪荷蘭、德國、瑞士及法國，抵港後接受強制家居檢疫。患者前日起發燒，被送往伊院。



《南華早報》旗下Young Post一名二十四歲自由身女記者確診。她上月二十七日至本月八日到過英國倫敦，上周二至周五以及周一（十至十三日、十六日）在該報時代廣場辦公室上班，曾使用員工休息室及酒吧。《南華早報》的時代廣場及黃竹坑辦公室本周關閉。財政司司長陳茂波上周三（十一日）曾到《南華早報》辦公室出席論壇。財政司長辦公室表示，陳茂波與該記者並無任何接觸，目前健康良好。



其餘大部份新增患者，年齡介乎十二至六十四歲，均有外遊紀錄，包括三名留學英國生。患者大多曾訪英國、德國、荷蘭等歐洲國家，亦有人曾赴美國、埃及、杜拜、日本、泰國及印度。當中有情侶、夫妻及父子一同染疫。



另外，一名三十一歲、曾赴瑞士的男患者，為前日無外遊確診個案的密切接觸者，兩人曾與其他朋友飯敍。中心相信，該三十一歲患者為感染源頭。