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兒子確診 元朗區會副主席須隔離

2020-03-19 列印
兒子確診 元朗區會副主席須隔離
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　　前日新增十宗確診個案中，其中一人為元朗區議會副主席麥業成（見圖）的兒子。麥業成說，兒子在丹麥實習，其後與家人到法國巴黎及西班牙巴塞隆拿旅遊，由於當時歐洲疫情尚未爆發，故他們一家在旅遊期間無戴口罩。他比兒子早七天回港，但身為緊密接觸者，須入住隔離營。

　　元朗區議會發公告指，麥業成過去七日有出席區議會會議，故決定押後未來一周會議，並即時為區議會大消毒。

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