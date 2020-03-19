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奧委會：東奧如期開幕

2020-03-19 列印
奧委會：東奧如期開幕
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　　國際奧委會表明，東京奧運將在七月如期舉行，現在距離開幕還有四個多月，毋須作任何改動，強調現時所有猜測只會帶來反效果，呼籲各國運動員盡全力備戰。負責運送奧運聖火的專機，昨日由東京羽田機場出發前往希臘雅典，預料明日返抵日本。

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