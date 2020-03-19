奧委會：東奧如期開幕

曾兩奪NBA總冠軍的籃網明星前鋒杜倫，跟三名隊友一同於周三確診新冠肺炎，是疫情至今受感染最具名氣的體壇巨星。連同這四宗個案，NBA目前為止已有三隊合共七人確診。 籃網周二宣佈隊中有四名球員確診新冠肺炎，其中一人有症狀，但並未透露各人的名字，他們在聲明中表示：「我們已告知所有與確診球員接觸的人，亦安排全隊職球員進行隔離和接受醫學監察，球隊會盡辦法控制疫情蔓延。」不過杜倫選擇於個人社交網絡承認是其中一人，透露至今未有出現任何症狀，他說：「每個人都要小心照顧好自己和接受隔離，我們有信心可以克服這個病。」 籃網共四人受感染 NBA賽會上周三宣佈暫停賽事一個月，但疫情正不斷...

2020-03-19