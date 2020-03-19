  • 2020年3月19日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 新冠肺炎大眾書局港鐵口罩袁國勇

日報新聞 > 港聞

自由黨籲防疫基金加碼200億

2020-03-19 列印
　　自由黨促政府在三百億元防疫基金上，再加碼二百億元，支援除飲食、零售和旅遊業之外的行業。紡織及製衣界議員、自由黨黨魁鍾國斌表示，製造業受內地尚未完全復工影響，批發、進出口、洗衣業等同樣大受影響，希望政府加碼支援這些行業。批發及零售界議員邵家輝說，希望財委會盡快通過政府的百分百擔保貸款計劃，為業界提供資金周轉。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd