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楊潤雄：4‧20全面復課機會微

2020-03-19 列印
楊潤雄：4‧20全面復課機會微
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　　教育局局長楊潤雄（見圖）昨日下午會見傳媒時表示，目前疫情迅速發展，在四月二十日全面復課的機會很低，本月底會公佈分階段復課的確實安排。

　　他重申，考慮是否復課，視乎疫情發展、學校的準備進度，以及防疫物資的供應情況，目前市面的兒童口罩供應仍然短缺，得悉獲政府資助的本地生產商，已加開兒童口罩生產線，局方亦已聯絡不同的口罩供應商，為學校採購口罩。

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