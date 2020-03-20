﻿衛署示警：聚眾飲酒高危 夜蒲女 健身男 老蘭六確診

公眾防疫意識有鬆懈跡象。衛生防護中心指出，四位確診及初步確診女子均曾到蘭桂坊酒吧消遣，當中包括日前確診的國際學校女文員；另有兩確診男子曾到訪蘭桂坊一間健身中心。中心指出，人群聚集一同飲酒聊天或是傳播源，屬高危活動，並呼籲市民用健身器材須清潔消毒。



本港昨天再多十六人確診新冠病毒肺炎，確診總數累計二百零八宗，十六名確診者涉及十一男五女，年齡十九至五十一歲，大部份人潛伏期內外遊。其中兩名二十九歲確診男子，曾到中環蘭桂坊PURE Fitness健身中心，其中一人本月三月六日至九日到訪新加坡。



涉事健身中心消毒



衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，正追查該健身中心是否有病毒傳播，並呼籲健身人士使用器材前後均須清潔。



涉事健身中心發通告指，其中一名患者曾到過花園道中國工商銀行大廈和荷李活道建業榮基中心的分店，店方已加強消毒。



對於有人到蘭桂坊消遣後中招，張竹君指出，酒吧不是感染源頭，人群聚集一同飲酒聊天或是傳播源，屬高危活動，呼籲市民避免聚會。



蘭桂坊協會表示，昨早已聯絡食環署加強清潔及消毒蘭桂坊，又通知商戶有確診患者出現。商戶會為進入店舖的人量度體溫及提供消毒搓手液，枱上放消毒紙巾供客人使用，座位之間亦加闊距離。



港首宗孕婦中招



此外，本港有首名孕婦確診，她三十二歲，懷孕十六周，曾赴意大利及杜拜，其後在接受家居檢疫期間不適送院，目前情況穩定，未需用藥治療。醫院管理局總行政經理庾慧玲指，未有數據指病毒會增加小產及致畸胎的風險，亦未顯示病毒會經母體傳染胎兒，但或會致早產。



另有一名五十四歲男公務員初步確診，他在北角渣華道上班，曾赴美國三藩市，在潛伏期曾上班一天，其後出發外遊，中心相信他對辦公室影響不大。



此外，截至昨早，鯉魚門公園及度假村、翠雅山房及火炭駿洋邨的檢疫單位使用率為四成四，當局短期內會在駿洋邨啟用多一幢樓，以及八鄉少年警訊中心作檢疫用途，分別可提供四百個及八十個單位。政府亦在四至七月間分階段啟用西貢戶外康樂中心、竹篙灣政府用地的組合屋單位等地作檢疫中心，提供一千個檢疫單位。