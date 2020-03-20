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﻿德國狼狗受感染

2020-03-20 列印
　　漁護署公佈，一隻德國牧羊犬（俗稱：狼狗）對新冠病毒測試呈陽性反應；繼確診馬主周巧兒的松鼠狗呈弱陽性反應並死亡之後，再有狗隻中招。

　　該狼狗居於薄扶林區一住所，其主人亦確診，狼狗前日連同另一隻唐狗被送往港珠澳大橋口岸動物居留所檢疫，狼狗呈弱陽性反應卻沒出現病徵，唐狗的樣本未有對測試呈陽性反應。

　　漁護署提醒畜養寵物人士，須保持良好衞生習慣，避免親吻動物。發言人強調，沒有證據顯示病毒會經寵物傳人，故呼籲市民不應棄養寵物。
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