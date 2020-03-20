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歐央行7500億歐羅買債 美將提供千億美元經援

2020-03-20 列印
歐央行7500億歐羅買債 美將提供千億美元經援
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　　疫情重創環球經濟，歐洲央行舉行緊急會議後，公佈七千五百億歐羅的緊急資產購買計劃，以降低歐羅區借貸成本。計劃將持續至今年底，包括私人及公共部門證券、希臘債券、具備足夠信用質量的非金融機構商業票據，以及現有資產購買計劃下所有符合資格的資產類別。

　　美國總統特朗普亦簽署一千億美元的經濟援助法案，將為有需要人士免費提供病毒檢測、援助確診的工人，並為數以百萬計國民提供失業保險。同時，美國聯儲局推出緊急信貸方案，滿足家庭和企業以及其他投資者的基金贖回需求。

　　日本央行在計劃購買一萬億日圓的國債；南韓央行亦將購買一點五萬億韓元的南韓國債，同時會為小企業提供五十萬億韓元的緊急融資。

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