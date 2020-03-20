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澳門八成賭枱重開

2020-03-20 列印
　　澳門政府早前為賭場重開而設定的三十天緩衝期今日屆滿。在三十九間正常營運的娛樂場中，僅澳門賽馬會娛樂場申請於緩衝期結束後暫停運作以進行裝修工程，而於疫情前已停運的兩間娛樂場將仍然維持關閉。

　　澳門博彩監察協調局指出，復運的博彩桌數目約五千四百多張，為原有的八成。重開仍須嚴格遵守衞生當局的防疫指引，持續清潔消毒場所環境和設施。博監局亦會加強巡查，以確保賭場在安全衞生的環境下營運。

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