角逐民主黨總統候選人提名的美國前任副總統拜登在周三的初選中橫掃三個州，贏得的黨代表票進一步拋離佛蒙特州參議員桑德斯。據悉，桑德斯正在「重新評估」他的選戰，但至今仍未正式宣佈退選。 截至周三為止，拜登共奪取了一千一百八十張黨代表票，遠遠拋離桑德斯的八百八十五張。拜登只需再拿多八百一十一張黨代表票，便可獲民主黨提名，成為總統候選人，在十一月三日的全國大選中與爭取連任的總統特朗普對壘。 如果桑德斯決定退選的話，便是他繼二○一六年後，連續第二個大選年在黨內初選中落敗。據悉，桑德斯正與支持者商討下一步計劃。拜登早前發表講話時，公開呼籲桑德斯的支持者放下政治歧見，改為支持他，因為他才最...

2020-03-20