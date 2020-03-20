兩中學公開試取消 英死亡破百宗停課關地鐵

新冠肺炎疫情席捲全球，英國單日新增逾七百宗個案，累計逾二千六百人中招，死亡人數突破百宗。英國宣佈學校周五下午起停課，並取消兩個中學公開試，又會關閉數十個倫敦地鐵站，以減低病毒在社區傳播。另外，有更多政界名人確診，包括歐盟首席脫歐談判代表及一名美國共和黨眾議員。



被抨佛系抗疫的英國首相約翰遜轉軚，宣佈所有學校周五起暫時關閉，並取消普通中學教育文憑考試及高考。他沒有正面回應會否於倫敦實施封城，只稱不會排除任何措施，有需要時採取進一步措施遏制疫情。倫敦交通局其後宣佈，周四起關閉數十個非轉乘車站，周末起暫停地鐵通宵服務，亦會縮減巴士、電車和輕軌等服務。另外，據悉英超傾向完成今季剩下的比賽，例如閉門作賽。



美國會議員確診



與英國一洋之隔的美國，總統特朗普啟動戰時法例《國防生產法》，容許政府緊急時接管工廠生產線，加速口罩、防護衣等抗疫物資生產，並簽署批出逾一千億美元的法案，應對疫情。特朗普堅持使用「中國病毒」來形容新冠病毒，並斥責中國官員質疑美軍將病毒帶入武漢的信息錯誤。來自佛羅里達州的共和黨眾議員迪馬里接受檢測後，呈陽性反應，是美國首位確診國會議員。美國累計確診個案增至約九千宗，累計逾一百五十人死亡，紐約州確診個案周三急增一倍，超過二千三百人染病。另一名確診的政要，是歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶。他透露自己對新型冠狀病毒測試呈陽性，目前情況良好，自己及團隊會遵循所有指示。



此外，歐洲確診個案總數八萬多宗，已超越中國數目。其中意大利再多四百七十五人死亡，創單日死亡數字新高，累計二千九百多人死亡，確診宗數增加逾四千二百宗，累計逾三萬五千宗。中國專家組早前帶同二十噸物資，抵達米蘭協助當地對抗疫情。



