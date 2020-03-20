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湖北首錄零新增

2020-03-20 列印
　　內地新冠病毒疫情爆發兩個多月，湖北省昨日首次無新增確診病例，當地政府宣佈，除了進出武漢及離開湖北的防疫關卡，其餘關卡全部撤除，而低、中風險地區居民，憑綠色健康碼或健康證明，才能允許有序流動。

　　疫情最嚴重的武漢市亦允許沒有疫情的小區，居民可分批在小區內進行非聚集性的活動。

　　內地過去一日新增三十四宗境外輸入病例，創單日新高，其中北京佔最多，有二十一宗，其次是廣東九宗。北京宣佈，不再受理獨居入境人士家居觀察的申請。全國累計八萬零九百多宗確診個案，再多八人死亡，全部來自武漢，累計三千二百四十五人死亡。

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