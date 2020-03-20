港鐵扶手抹口水 外籍漢道歉稱惡搞

一名外籍男子在港鐵車廂用手指把口水抹在扶手上，「核突」片段日前在網上流傳後，隨即被網民搜尋查出該名外籍男子疑是一間基金投資公司高層Joel Werner。他隨後於前晚深夜在其facebook以中英對照向「全港市民道歉」，並指他已致電警方及港鐵解釋原由和致歉。他解釋，是為了拍攝一段惡搞短片私下發給朋友，「現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。」他並稱「在拍攝短片的前後，都有用酒精消毒液潔淨雙手，拍攝完畢後也有用酒精消毒液抹淨扶手。」其道歉文貼出後，但仍有不少網民「畀嬲」，拒接受其道歉。



