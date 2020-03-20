港鐵扶手抹口水 外籍漢道歉稱惡搞
衛署示警：聚眾飲酒高危 夜蒲女 健身男 老蘭六確診
公眾防疫意識有鬆懈跡象。衛生防護中心指出，四位確診及初步確診女子均曾到蘭桂坊酒吧消遣，當中包括日前確診的國際學校女文員；另有兩確診男子曾到訪蘭桂坊一間健身中心。中心指出，人群聚集一同飲酒聊天或是傳播源...
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廣西毒王拒隔離亂竄害九人
廣西來賓市男子韋震（化名）在武漢的華南水果批發市場工作，過年期間返回老家，因拒絕接受隔離，還四處遊走，導致九人受感染，其中包括老婆家人，被坊間冠以「毒王」稱號，為此壓力巨大，晚上常偷偷痛哭。 韋震是來...
2020-03-20
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拜登擴大優勢 桑德斯傳將退選
角逐民主黨總統候選人提名的美國前任副總統拜登在周三的初選中橫掃三個州，贏得的黨代表票進一步拋離佛蒙特州參議員桑德斯。據悉，桑德斯正在「重新評估」他的選戰，但至今仍未正式宣佈退選。 截至周三為止，拜登共奪取了一千一百八十張黨代表票，遠遠拋離桑德斯的八百八十五張。拜登只需再拿多八百一十一張黨代表票，便可獲民主黨提名，成為總統候選人，在十一月三日的全國大選中與爭取連任的總統特朗普對壘。 如果桑德斯決定退選的話，便是他繼二○一六年後，連續第二個大選年在黨內初選中落敗。據悉，桑德斯正與支持者商討下一步計劃。拜登早前發表講話時，公開呼籲桑德斯的支持者放下政治歧見，改為支持他，因為他才最...
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屋苑錄議價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城2座中層F室，面積451方呎，三房間隔，以750萬易手，呎價16630元。據了解，原業主於97年以338萬購入，是次沽...
2020-03-20
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環球央行泵水 有買盤撈貨 美股反彈 杜指升188點
新冠肺炎疫情陰霾下，恐慌情緒高漲，投資者「要錢唔要貨」，拖累美股近期多番觸動熔斷，不過環球央行繼續合力向市場泵水，杜指跌破二萬點有低位撈貨買盤，令指數周四早段顯著反彈，曾升517點報20416點；科技...
2020-03-20
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澳洲封關 澳職不停 墨城開門斬「手」
澳洲昨全面封關，禁止國外人士入境，但澳職依然繼續！墨爾本城上輪聯賽失分，今午閉門造訪九連敗的中岸水手不會掉以輕心。陣中射手占美麥卡倫重拾射門鞋，該隊有力大勝，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午2:30直播） 上輪主場僅1:1逼和西悉尼流浪者，墨爾本城多踢兩場卻跟榜首的FC悉尼相差十分之多。因此，該隊今午作客聯賽九連敗的中岸水手，教練莫巴迪斯下達必勝令︰「上仗確是遺憾，我們今仗不能重複犯錯。」 主帥下達必勝令 要全取三分，墨爾本城前鋒占美麥卡倫肩負重任。這位陣中首席射手上仗建功，結束三輪澳職入球荒，今...
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齊心清潔 淨化東龍島
在疫症蔓延的非常時期，大家總是特別關注個人及環境衞生，期望防疫措施做得足，便能減少疾病的傳播，像上個周六就有一群熱心的義工，專程到東龍島去參與清潔海岸的活動，在石灘收集垃圾，經過分類後送往回收站及堆填...
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倫敦勢封城避炎 《權力》Indira齊排劇後確診 「龍母」Emilia陷染疫危機
新冠肺炎疫情在歐美告急，英國近日確診數字急升，倫敦勢要「封城」抗疫！而繼早前湯漢斯在澳洲和老婆均告中招及《權力遊戲》挪威演員Kristofer Hivju後，再有一位該劇演員Indira Varma確...
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新‧潮——佛系抗疫
大疫當前，理論精闢，能深入淺出講解當前疫情及往後走勢發展的傳染病專家，往往都成為傳媒追訪對象。這兩個月入面，常在內地媒體曝光，除了鍾南山教授，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授，亦係一個受媒介歡...
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馬場浮世繪——馬會促杜美爾盡快來港
政府於周四零時起強制外地人到港須先行隔離十四天，措施暫定為期三個月，僅中國、台灣及澳門除外。故此，早前已獲馬會發牌，本擬定由下周日起在港上陣至煞科的南非騎師杜美爾，其披甲日期定要押後。據知馬會已聯絡過杜美爾，希望他能盡快來港完成隔離期，以便可盡快披甲。 馬場浮世繪
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