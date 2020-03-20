外傭合約有效期延至七月底

因應新型冠狀病毒疫情蔓延，多國如菲律賓採取鎖國、封城防疫措施，導致影響不少外傭到港和回國。港府昨宣佈，有關外傭合約有效期限的彈性安排將會進一步延長。有關安排主要協助現有外傭合約即將屆滿、但新聘請外傭未能來港開始新合約的僱主，讓這些僱主能夠暫時繼續聘用現有外傭，等待新外傭履新。



政府上月宣佈，勞工處處長原則上同意，讓所有在本月底或以前屆滿的外傭合約，僱傭雙方同意下，合約最多至五月三十一日。根據新安排，僱主可以申請現有外傭合約進一步延長至七月三十一日。有需要的僱主及外傭可在六月三十日或之前，直接向入境處處長遞交申請。



有關新安排即時生效，勞工處又呼籲外傭僱主及職業介紹所，為昨日起抵港外傭所需接受的家居強制檢疫作出安排。外傭一般應留在僱主居所，個別僱主如選擇安排其外傭在其居所以外的地方進行家居強制檢疫，僱主應預先為外傭作出安排。



