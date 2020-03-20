檢疫人士戴電子手帶搭巴士再接再厲為批發商戶爭取第二波

接受家居強制檢疫者，須佩戴電子手帶以便監察，但坊間一直擔心做法兒戲，指有關人士不自律，可以在社區四處走動。



近日有網民發現至少有兩名戴有電子手帶及腳環的人士，分別搭巴士和港鐵，疑逃避監察。但乘搭巴士的老翁澄清，他由外地返港，當局沒有提供專車，於是自己在機場乘巴士回家。



此外，就有受檢疫人士投訴監察手帶的認證出現問題，食衞局副局長徐德義指，目前為新檢疫令實施初期，加上返港人士眾多，整個流程或未到最暢順，相信這現象在日後會減少，會再監測。



政府終於公佈五十六億元「零售業資助計劃」的詳情及申請方法，合資格的零售商戶下周一（三月二十三日）開始可以在網上填表申請，約七萬商戶最快有望在四月取得這筆八萬元「應急錢」，暫時撐住生意。但疫情未過，經濟活動仍未復甦，業界前景未見樂觀，我仍然要繼續加倍努力，為今次未能受惠的中小微企、批發商戶爭取下一輪、第二波的資助。



日前我在尖沙咀街坊福利會舉辦了「八萬元零售業資助講解會」，邀請了政府官員、八十個商會的代表及會員，約近五百位業界出席。希望藉着今次講解會，可以幫助大家更容易了解申請程序和準備所需文件、相片，避免在過程中出現問題或延誤，順利獲得款項。



在會上收到不少關於混合型零售商戶的查詢，商戶最擔心的是自己不合資格申請，或未能提供足夠文件。我的建議是只要商戶有涉及實體零售活動，擁有商業登記證，並非純網購，都應該盡快填表申請；相關部門會就個別情況審核，如果有問題或需要更多資料的話，會與申請人聯絡跟進。商戶如有疑難，也可以向我的辦事處或相關商會查詢。



其實零售市場低迷，受影響的絕不僅是零售店鋪或前線員工，整個供應鏈的大小企業，如批發、分銷、物流等公司及其員工都受牽連。我認為政府應該擴大對零售業的資助範圍，幫助更多「水浸眼眉」的相關業界， 針對漏網之魚，推出第二波資助計劃。



