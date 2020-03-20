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惠康萬份愛心包 贈有需要人士

2020-03-20 列印
■惠康超級市場及新苗超級市場向港澳有需要的人士，捐贈逾萬份愛心包。
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　　為了協助香港及澳門的市民面對新冠肺炎疫情，惠康超級市場及新苗超級市場向港澳有需要的人士，捐贈逾一萬份社區愛心包，其中包含營養食品、小食及日用品等。

　　惠康及新苗表示，疫情期間，除了防疫用品外，一般食品及日用品的需求亦急劇上升，因此該次捐贈，與香港社會服務聯會、聖雅各福群會、澳門工會聯合總會及澳門明愛等超過五十間慈善機構合作，為港澳的獨居長者、失明人士及殘疾人士，送上社區愛心包，以便他們安在家中，便能解決部份生活所需，相信通過社會各界的努力，港澳能攜手克服疫情的挑戰。

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