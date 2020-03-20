  • 2020年3月20日 星期五
  • 21º
  • 87%
熱門： 新冠肺炎口罩電子環袁國勇東區醫院

日報新聞 > 港聞

商人遭10漢斬傷命危 警拘五人

2020-03-20 列印
■警員拘捕懷疑與斬人案有關的五名男子。
Previous Next

　　警方昨日仍調查鯉魚門發生的一宗斬人案。一名六十一歲姓李海鮮批發商人，前晚八時許，與供應商在鯉魚門晚膳後欲取回私家車返家，但步至近牌坊時，突然有六輛私家車駛至及跳出十多名大漢，部份人手持利刀，不由分說衝前斬傷事主頭及雙手，兇徒傷人後登回私家車逃去。

　　警方接獲途人報警到場，救護員為傷者急救後送院，搶救後情況危殆。警員事後在附近崇信街截獲一輛私家車，車上有五名男子，年齡介乎二十一至二十八歲。調查後懷疑與斬人案有關，以涉嫌傷人將他們拘捕，並追緝在逃兇徒，以及事主被斬原因。案件交由東九龍總區反黑組跟進。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd