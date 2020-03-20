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立會續商二千億撥款流會

2020-03-20 列印
■朱凱廸提出中止待續議案。
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　　立法會大會昨早復會，續議約二千億臨時撥款決議案，支付下年度財政預算案獲立法會通過前的政府開支，但開會不久便因法定人數不足流會，要主席引用議事規則，在早上十一時再復會。民主派不滿警隊可獲二百多億元撥款，由議會陣線朱凱廸提出中止待續議案；建制派大斥中止決議案嚴重影響民生，令政府造成財政懸崖。

　　民主派四度提出點算法定人數，民建聯周浩鼎批評反對派的做法導致流會，指他們不顧社會整體利益，是不負責任行為。工聯會陸頌雄則指反對派是想香港「攬炒」，以達至其政治目的，強調政府如無法取得撥款，抗疫工作難以進行。



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