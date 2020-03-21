﻿48新症再創單日新高 社交危機 一場婚宴三確診

本港昨日新增四十八宗確診感染新冠肺炎個案，再創單日新高，當中三十五人潛伏期內有外遊紀錄。涉及個案有曾出席婚宴及去健身中心，連機場的士司機都中招。衛生防護中心指出，部份新增的輸入個案並非近一兩日入境，隨著大量市民返港，預計高確診數字將持續至未來兩周，呼籲市民保持社交距離，避免聚會。



本港累計確診個案增至二百五十六宗，再多二十六男二十二女染疫，年齡介乎四至六十九歲，三十五人潛伏期內有外遊紀錄，當中七人為留學生。四歲女患者的父親早前亦確診，她並無病徵，在檢疫中心逗留至第十二日時，對病毒測試結果呈陽性。被問及應否禁止非香港居民入境，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指新增個案中，僅一人為非香港居民，認為即使「封關」亦未能幫助減低個案。



一名女患者早前出席愉景灣（小圖）婚宴後確診，令人憂慮該類場合安全。中心公佈再多兩位參與該婚宴人士確診，該感染群體累計至三人，他們均無外遊紀錄。張竹君指出，該婚宴本月十四日以露天雞尾酒會形式舉行，約八十多人參加，衞生署已陸續聯絡賓客。新郎剛由海外度蜜月回港，感到不適，正由港口衛生科職員處理。



屈臣氏集團確認，兩名在火炭中建電訊大廈工作的員工分別確診及初步確診，二人曾在下班後出席同一社交活動，已安排與患者有緊密接觸人士在家隔離十四天，並安排中建電訊大廈辦公室所有樓層的八百位員工在家工作。



當局籲蘭桂坊大清洗



有部份新個案患者曾赴蘭桂坊或附近的蘇豪區，包括兩人曾到PURE FITNESS的荷李活道分店健身，其中一人亦曾赴蘭桂坊分店。全線PURE FITNESS健身中心及PURE YOGA分店昨日起關閉清潔十四日，至下月二日。張竹君稱會通知蘭桂坊作大清洗。



另有一名沒有外遊的的士司機染疫，他主要接載出入機場人士，工作時有戴口罩，但有乘客無戴口罩。空手道港隊代表曾綺婷確診，她曾到法國及奧地利培訓。一名新來港的菲律賓傭工亦確診，其僱主未有感染；以及再多一名國泰空姐確診。



此外，金鐘太古廣場的AMC Pacific Place戲院指出，一名確診者上周五到該院看電影，故昨今兩日暫停營業消毒，已購買戲票的觀眾可安排退款。



無線亦證實明珠台一名職員疑曾與確診者接觸，已自行隔離，辦公室已進行消毒清潔。