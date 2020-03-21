  • 2020年3月21日 星期六
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎口罩何栢良香港快運戲院

日報新聞 > 港聞

﻿亞博館嶼院檢疫　四人初步陽性

2020-03-21 列印
　　有上呼吸道感染徵狀的入境人士，昨日起會被送往位於亞洲國際博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心分流，進行病毒檢測及等候化驗結果。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，兩個臨時檢測中心運作順暢。

50入境者被分流檢測

　　截至昨晚九時，五十名入境士被轉送亞博館及北大嶼山醫院檢測，四人初步呈陽性。

馬會投注站再關閉

　　另外，隨着大量本港居民返港，確診個案數目迅速上升，馬會昨天宣佈，非賽馬日開放的場外投注處及馬場，由即時起暫停提供服務，為期兩周至下月二日。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd