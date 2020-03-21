﻿快運停飛﻿﻿國泰削96%客運量﻿

多國因疫情肆虐採封關措施，限制跨國人流，嚴重打擊航運業。香港快運宣佈下周一起暫時停止所有航班營運至四月三十日；國泰航空及國泰港龍則削減四、五月客運網絡運力百分之九十六。運房局局長陳帆對該決定表示理解；有議員更預計五月或會是航空業界的倒閉潮。



香港快運稱疫情全球大流行的情況持續，亞洲多國相繼宣佈多項入境限制，導致旅遊需求大幅下降，宣佈下周一起暫時停止所有航班營運至四月三十日。受影響之旅客可獲更改出發日期、更改航線或全數退款。行政總裁吳潔文指考慮到目前面臨的挑戰，確保資金充裕是維持業務及團隊運作的關鍵，而公司計劃五月一日恢復航班營運。



譚文豪：恐五月有結業潮



陳帆指香港作為國際航空樞紐，受到衝擊非常嚴重，早前機管局已推出近十六億元的措施，紓緩業界的營運壓力；曾任職民航機師的公民黨立法會議員譚文豪則說是意料之內，預計五月或會有更多航空公司面臨倒閉，籲政府推出更多措施支援業界。



此外，國泰公佈削減大部份四、五月的客運航班，僅維持每周三班往返香港及倫敦希斯路、洛杉磯、溫哥華、東京成田等十二個目的地航班，國泰港龍則營運每周三班前往北京、上海浦東和吉隆坡的航班。



香港機場地勤服務職工會主席李永富向本報說，因應疫情蔓延，工會豁下近千名會員於三至六月期間，需要放一至三周無薪假期，部份人面臨開工不足，已轉投其他行業如物業管理等，「搵唔夠養家嘅，都會往外闖一闖，甚至打多幾份散工。」香港民用航空事業職工總會主席張樞宏則指受反修例風波及疫情打擊，機場客運量急劇下跌，他對短期情況不樂觀。張透露有會員反映，有航空公司會逐步裁減部份員工，以免引起社會反應。



