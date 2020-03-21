美麗華旅遊分行全停業

受疫情打擊，多間旅行社相繼取消出境遊，康泰旅行社和縱橫遊早前宣佈調整分行服務時間，美麗華旅遊昨更宣佈暫停全線分行服務至四月底，僅保留銅鑼灣總行、熱線中心及網上服務，部份員工需要停薪留職，或被調往總公司駐守。



美麗華旅遊總經理李振庭表示，多國實施入境限制，港府更呼籲港人不要外遊，旅行社已暫停所有旅行團一個多月，為減低運作成本，決定暫時停止業務，除總行外，全線分店將暫停營業至四月底。



李振庭稱所有分行會繼續履行租約，直至完約後再因應當時市況決定會否續約。他透露部份員工需要停薪留職，另有員工會被調往總行及熱線中心上班，又指如亞洲國家或地區陸續放寬港人入境限制，分店會即時恢復營業。



