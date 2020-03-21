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憂感染個案將急增 何栢良：港陷「戰時狀態」

2020-03-21 列印
憂感染個案將急增 何栢良：港陷「戰時狀態」
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　　港大醫學院研究新冠病毒的在港傳播風險，發現自本月十一日起，一名患者可傳播病毒予多於一人，顯示病毒有持續爆發的風險，院長梁卓偉（圖左）形容本港疫情進入風險最高時候，呼籲市民不要放鬆防疫。另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，本港兩周內或新增四百至六百宗確診個案，形容香港已進入「戰時狀態」，認為應安排返港人士到酒店作獨立隔離，若短期間內有大批需要插喉用呼吸機的嚴重個案，公院的深切治療部牀位將不敷應用，擔心引發醫護受感染甚至死亡。

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