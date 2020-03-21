美籲國民勿外遊 意死亡人數超中國

美國新冠肺炎確診病例累計一萬四千多宗，國務院將旅遊警示提升至最高的第四級別，建議國民避免出國，加州更下令要求四千萬居民留在家中。此外，意大利的死亡人數昨日首次超越中國，達三千四百多宗。



截至昨晚八時，美國單日新增四千一百○六宗確診，累計一萬四千三百六十五宗，二百一十二人死亡。國務院將旅遊警示提升至最高的第四級別，建議國民避免出國。加州州長紐瑟姆則下令，當地四千萬居民應留在家中。他又預計在未來兩個月，超過二千萬加州居民將受感染。



特朗普講稿改寫「中國病毒」



特朗普出席白宮有關疫情的記者會時，繼續形容新冠病毒是「中國病毒」，期間有美國傳媒拍攝到，在其預先列印的講稿中，「冠狀病毒」的字眼被劃去，手寫改為「中國病毒」。特朗普又指，若然中國可提早幾個月公佈疫情，便能阻止病毒擴散，但現時全球都為此付出極大代價。



耿爽指中國被污名化



在北京，外交部發言人耿爽表示，美方一些人處心積慮將病毒與中國聯繫，不斷搞污名化，中方持續向美方通報疫情信息，希望美方尊重客觀事實。



意大利單日新增五千三百二十二宗確診，累計四萬一千○三十五宗，死亡人數達三千四百○五人，首次超過中國，成為死亡病例最多的國家。此外，澳洲當局發現，前日停泊在澳洲雪梨的郵輪「紅寶石公主號」，有四名乘客確診，已緊急聯絡超過二千七名落船乘客。而英國累計超過三千二百人確診，當地傳媒報道，政府將會下令關閉倫敦的酒吧、餐廳、體育館及戲院，防止疫情擴散。