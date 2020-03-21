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內地新增確診全屬輸入個案

2020-03-21 列印
　　內地昨日新增三十九宗新冠肺炎確診病例，累計八萬一千三百八十五宗，三千二百五十三人死亡。國家衞健委指新增病例全部屬輸入個案，連續兩日未有本土個案，湖北則連續兩日未有新增確診。另外，中國劍擊隊有三名隊員確診。

　　重劍隊指，十三名成員本月六日至八日在匈牙利參加世界盃大獎賽，及後因為國際賽事取消在周一回國，入境檢疫時，三名成員確診感染，已在北京的醫院隔離治療，目前徵狀輕微。

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