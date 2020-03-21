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漁署：「中招」狼狗料會自瘉意大利拖延了11天，死亡人數變大十倍！

2020-03-21 列印
　　一名確診者所飼養的德國狼狗，日前對新冠病毒測試結果呈陽性。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗昨表示，該狼狗的病毒基因與確診者完全脗合，很大機會是由人類傳給狗隻，強調沒有證據顯示新冠病毒會「狗傳狗」。

　　薛指出，狼狗及較早前染疫的松鼠狗，均無任何病徵，毋須用藥，而且現時未有已註冊的抗病毒藥物可用在貓、狗身上。他指涉事狼狗的病毒數量正在減少，相信動物會自瘉。他又呼籲狗主應保持狗隻和環境衛生。

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