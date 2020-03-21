安達臣道地皮招標 供千個首置單位

周四經各方商議後，英超復賽日子推遲至不早於四月三十日，意味球季將延長到六月，利物浦歷史性封王只是時間問題。同時，紅軍跟現時球衣贊助商New Balance的合約五月底屆滿，跟Nike的新約隨即生效，隨時改穿新球衣捧盃。 英格蘭足總、英超賽會和職業球員工會等通過視像會議商討後，決定將英格蘭所有職業賽事的復賽日由四月三日，推遲到至少四月底。英足總本身有規限球季要在六月一日前完成，但今季例外，球季無限期延長，意味本季一定能全部完成，奪標在望的紅軍和球迷可舒一口氣。 見證贊助商交接 然而，利物浦跟New Balance在五月三十一日約滿，跟Nike新約翌日開始，聯賽延期意味...

2020-03-21