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安達臣道地皮招標 供千個首置單位

2020-03-21 列印
　　政府公開招標觀塘安達臣道一幅私人住宅用地，以落實第二個港人首次置業先導項目，提供不少於一千個首置單位。根據賣地條款，該幅用地上的單位實用面積須介乎二百五十至五百平方呎，當中兩成為開放式單位、兩成半為一房單位，餘下五成五為兩房單位。

　　項目截標日期為五月十五日。發展商須以市價八折出售單位，而出售對象的資格由政府規定。參考馬頭圍道首個首置項目「煥然懿居」，申請人應為居港滿七年的香港居民、從未在港擁有住宅物業等，並且在首五年內，不可出售或出租單位。

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