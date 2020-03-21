商業罪案調查科總督察胡妙儀（見圖）表示，被捕疑人來自六間不良財務公司。騙徒行騙手法是取得受害人銀行借貸資料，致電曾向銀行有二按貸款的業主，訛稱銀行職員致電受害人，指他們的二按貸款並未取得一按銀行同意，屬於違法，從而騙受害人到一些持牌財務公司借貸，然後藉詞要收取手續費或保證金等，騙受害人將貸款存入騙徒的「傀儡戶口」後失去蹤影。
借貸中介詐騙案 拘十男女涉款三千萬
商業罪案調查科總督察胡妙儀（見圖）表示，被捕疑人來自六間不良財務公司。騙徒行騙手法是取得受害人銀行借貸資料，致電曾向銀行有二按貸款的業主，訛稱銀行職員致電受害人，指他們的二按貸款並未取得一按銀行同意，屬於違法，從而騙受害人到一些持牌財務公司借貸，然後藉詞要收取手續費或保證金等，騙受害人將貸款存入騙徒的「傀儡戶口」後失去蹤影。
48新症再創單日新高 社交危機 一場婚宴三確診
本港昨日新增四十八宗確診感染新冠肺炎個案，再創單日新高，當中三十五人潛伏期內有外遊紀錄。涉及個案有曾出席婚宴及去健身中心，連機場的士司機都中招。衛生防護中心指出，部份新增的輸入個案並非近一兩日入境，隨...
2020-03-21
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上海大媽硬闖醫院 掌摑保安躺地大哭
新冠肺炎肆虐，作為感染風險比較高的醫院，對出入人士都加強管控措施。不過近日上海傳出一位自稱「糾紛病人」的楊大媽，由於拒絕登記被保安拒入後，連打保安四巴掌，被民警帶走時更躺地大哭企圖逃避刑罰。目前楊大媽...
2020-03-21
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奧運聖火運抵日本 奧委會：仍然爭取如期舉行
東京奧運聖火周五早運抵日本。 國際奧委會再次強調，現階段仍然致力東京奧運如期舉行，不過亦指「也在探討不同的方案」。而外媒就引述美國總統特朗普透露，日本首相就東京奧運是否延期「還未決定」。目前聖火接力傳...
2020-03-21
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屋苑錄議價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城2座中層F室，面積451方呎，三房間隔，以750萬易手，呎價16630元。據了解，原業主於97年以338萬購入，是次沽...
2020-03-20
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環球央行泵水 有買盤撈貨 美股反彈 杜指升188點
新冠肺炎疫情陰霾下，恐慌情緒高漲，投資者「要錢唔要貨」，拖累美股近期多番觸動熔斷，不過環球央行繼續合力向市場泵水，杜指跌破二萬點有低位撈貨買盤，令指數周四早段顯著反彈，曾升517點報20416點；科技...
2020-03-20
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英超延期不取消 紅軍有盃捧！
周四經各方商議後，英超復賽日子推遲至不早於四月三十日，意味球季將延長到六月，利物浦歷史性封王只是時間問題。同時，紅軍跟現時球衣贊助商New Balance的合約五月底屆滿，跟Nike的新約隨即生效，隨時改穿新球衣捧盃。 英格蘭足總、英超賽會和職業球員工會等通過視像會議商討後，決定將英格蘭所有職業賽事的復賽日由四月三日，推遲到至少四月底。英足總本身有規限球季要在六月一日前完成，但今季例外，球季無限期延長，意味本季一定能全部完成，奪標在望的紅軍和球迷可舒一口氣。 見證贊助商交接 然而，利物浦跟New Balance在五月三十一日約滿，跟Nike新約翌日開始，聯賽延期意味...
2020-03-21
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齊心清潔 淨化東龍島
在疫症蔓延的非常時期，大家總是特別關注個人及環境衞生，期望防疫措施做得足，便能減少疾病的傳播，像上個周六就有一群熱心的義工，專程到東龍島去參與清潔海岸的活動，在石灘收集垃圾，經過分類後送往回收站及堆填...
2020-03-20
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崔碧珈美國同機回港住酒店 甄子丹一家四口居家隔離
新冠肺炎疫情席捲全球人人自危，歐美感染確診者近日激增，不少人紛回港或回內地避炎。甄子丹一家四口及崔碧珈昨日從美國洛杉磯飛抵香港，因本港已實行強制檢疫令，他們均要家居隔離檢疫14天。早前回港的樂基兒則透...
2020-03-21
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細路主場——解憂「情緒日記」
疫情打亂了生活節奏，網上教學的電腦屏幕，取代了平時與同學仔上學和嬉戲的課室；Playgroup沒有天真的笑聲，只剩下導師做直播。生活習慣的轉變，讓小朋友感到無聊，亦難免會心生疑惑，「為甚麼不可以返學？...
2020-03-21
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馬場浮世繪——烽煙四喜雷神親試泥閘
雖然騎師莫雷拉未能在下周前赴杜拜出賽，但他昨晨仍策騎「烽煙四喜」試泥閘，為該駒作離港前的最後準備，結果該駒全程在未有催策下，輕鬆後上跑第三。課後練馬師苗禮德表示，莫雷拉對「烽煙四喜」走勢十分滿意，並預期牠可在大賽交出好成績，只是未能夥拍馬兒出賽，感到美中不足。 「烽煙四喜」將在今日與另一匹香港馬「仁者荃心」一同運往杜拜，為角逐大賽備戰。 馬場浮世繪
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