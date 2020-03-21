  • 2020年3月21日 星期六
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎口罩何栢良香港快運戲院

日報新聞 > 港聞

借貸中介詐騙案 拘十男女涉款三千萬

2020-03-21 列印
借貸中介詐騙案 拘十男女涉款三千萬
Previous Next

　　警方早前接獲市民報案疑遭不良中介公司詐騙，調查後前日進行代號「勇戰」行動，打擊，搜查全港多處地點，拘捕十名男女（二十至六十一歲），涉嫌前年八月至今年三月期間，向二十五名受害人行騙，涉及款項三千萬元，最大一宗騙款逾三百二十萬元。行動中警方檢獲一百一十萬元現金。

　　商業罪案調查科總督察胡妙儀（見圖）表示，被捕疑人來自六間不良財務公司。騙徒行騙手法是取得受害人銀行借貸資料，致電曾向銀行有二按貸款的業主，訛稱銀行職員致電受害人，指他們的二按貸款並未取得一按銀行同意，屬於違法，從而騙受害人到一些持牌財務公司借貸，然後藉詞要收取手續費或保證金等，騙受害人將貸款存入騙徒的「傀儡戶口」後失去蹤影。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd