新增44染疫 15人無外遊 教職員燒烤飯聚 國際校四確診

本港昨日新增四十四宗新冠肺炎確診個案，創第二單日新高，當中二十九人曾外遊或留學，另十五人並無外遊記錄，令人擔心病毒源頭不明，其中國際學校凱莉山（Mount Kelly）四名教職員染疫，校方透露各人曾參加飯聚、燒烤、購物或去做美容。另外，蘭桂坊一名樂手確診，他在多家酒吧工作。港大醫學院院長梁卓偉建議，港府應參考英國的做法，下令關閉全城的酒吧、食肆等場所，以減少人多聚集。



繼上周五一天有四十八宗確診個案後，昨天有四十四人證實染疫，是疫情發生以來第二新高，令本地累計三百一十七宗確診。昨天四十四名新增病人中，二十九人有外遊或留學，包括七名返港留學生及本港空手道代表周家謙。另外十五名患者並無外遊，其中四名是香港凱莉山學校的教職員，兩人上月底至本月初帶同七名學生到瑞士交流。衛生防護中心會追蹤學生的情況，雖然他們已過潛伏期，仍作醫學監察。



蘭桂坊樂手中招



凱莉山學校回應指，確診的四名教職員應與朋友聚會有關，他們近期曾赴飯局、燒烤、購物或做美容，一名教師的妻子以及一名一同飯聚的朋友亦確診。校方慎重起見，上周三至五進行全校大清洗及消毒，並要求所有教職員在家中自我隔離十四天，亦安排與確診者有密切接觸的教職員接受病毒測試，結果均呈陰性。



此外，再多四名曾分別到蘭桂坊消遣或工作的人染疫，當中包括一名樂手，他在蘭桂坊多家酒吧工作，令蘭桂坊染疫人數增至十多人。被問及蘭桂坊應否關閉時，衛生防護中心傳染病處主任張竹君重申，關閉某一地方無助減低病毒傳播，因為市民可轉到其他地方聚會。她強調市民須改變態度，盡量減低社交接觸。



梁卓偉籲酒吧食肆全關閉



港大醫學院院長梁卓偉說，本港疫情正面對最嚴峻時刻，預料確診數字會再創新高，建議港府參考英國做法，下令關閉全城酒吧、食肆等場所，同時確保「打工仔」部份收入。他呼籲市民要自律，減少不必要的外出，而食肆亦可以考慮暫停夜市，改為只做外賣。



婚禮群組增至十宗



另外，愉景灣婚禮群組個案，新郎及婚宴司儀亦染疫，加上早前確診賓客的兩名確診家人，至今共十人中招。而長沙灣昌隆工業大廈再多兩名女職員確診。早前一名無外遊的確診的士司機，其兒子亦確診。加拿大旅行團再多兩人染病，合計七人確診。當局又公佈，仁濟醫院一名男護士的六十歲父親初步確診，父子曾赴土耳其旅遊。該護士並無病徵，至前日仍上班。