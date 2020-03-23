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機場檢疫 增派唾液樣本樽

2020-03-23 列印
　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，已逐步加強派發深喉唾液樣本收集樽予抵港人士，初時多派發予長者或者家中有長者的人士，由於該類人並不多，現已擴大至派給由英國返港人士。她說，當局每周可做五千個測試，暫時反應未達到這個水平，有空間派發更多樣本收集樽。

　　另外，截至昨晚十時，共有一百九十七人被送至亞洲國際博覽館，以及四十二名旅客送至北大嶼山醫院進行病毒病測試，一百八十一人呈陰性反應，仍須進行強制家居檢疫隔離。
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