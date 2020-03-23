  • 2020年3月23日 星期一
  • 27º
  • 65%
熱門： 新冠肺炎檢疫意大利手帶東奧

日報新聞 > 港聞

港隔離病牀即將飽和

2020-03-23 列印
　　本港面臨新一輪的疫情衝擊，醫管局總行政經理庚慧玲承認，隔離病牀接近飽和，若情況持續，擔心應付能力，會用足隔離設施，將確診個案安置在同一病房，強調符合感染控制指引。

　　庚表示，局方會在短期內啟用其他隔離病牀，並將普通科病房改作負壓病房，期望本月底可增加四百張負壓病牀。就會否考慮設置港版「小湯山」醫院，她回應指正與政府商討，但要考慮包括政府有否地方興建，要建設多久等因素，目前未有細節。

　　另外，醫管局行政總裁高拔陞在網誌表示，局方或將正在康復和傳播風險較低的確診病人，轉往由普通病房改裝的隔離病房，以便騰出更多獨立隔離病牀接收懷疑個案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd