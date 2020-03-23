康文署設施今起又停開放司法機構僅處理緊急案件

新冠肺炎疫情嚴峻，港府第二次安排公務員留家工作，所有康文設施由今日起暫停開放，司法機構未來兩周僅處理緊急及重要的案件，而入境處、香港郵政、稅務局等亦只提供有限度服務。



康文署表示，轄下所有康文設施，包括圖書館、博物館、室內體育設施，戶外網球場、草地滾球場、運動場跑道等，由今日起暫停開放。司法機構亦由今日起，連續兩星期暫停正常運作，期間只處理緊急及重要的案件，逢周一、三、五只開設一個裁判法院處理新案，周六則有三個裁判法院處理新舊案，同時所有登記處即時關閉兩周。高等法院只會處理緊急的申請保釋案件、或透過網上頒佈一些緊急或重要的判詞。



智能身份證暫停換領



入境處調整服務，位於灣仔入境事務大樓、長沙灣政府合署及元朗政府合署的人事登記辦事處，只提供補領身份證和新來港人士首次登記身份證等服務；入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心，會暫停開放。所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書，以及在婚姻登記處舉行婚禮服務。



郵局提早於下午四時關閉



香港郵政由周一至五維持正常開門時間，但提早於下午四時關閉，周六營業時間如常。稅務局宣佈，所有於三月二十三日至四月三日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期，將會自動順延至四月六日。運輸署駕駛考試中心決定，所有原定安排在三月二十三日或之後的路試暫停，直至另行公告。水務署亦暫停例行抄讀水錶。



