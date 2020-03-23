  • 2020年3月23日 星期一
  • 27º
  • 65%
熱門： 新冠肺炎檢疫意大利手帶東奧

日報新聞 > 港聞

專家提醒家居檢疫者 除口罩勿「亂咳八糟」

2020-03-23 列印
■林大慶更提醒，與長者同住的受檢疫人士，在家應全日戴口罩。資料圖片
Previous Next

　　由海外抵港人士須強制檢疫十四天的措施，已生效數日。港大醫學院社會醫學講座教授林大慶提醒，家居檢疫人士如有需要除口罩時，切勿「亂咳八糟」，而打噴嚏時最好面向地下。

　　林大慶提醒，尤其與長者同住的受檢疫人士，在家也應全日佩戴口罩，以防止飛沬傳播，一旦有需要除下口罩時，切勿「亂咳八糟」，以免飛沫濺污家居物品。他認為，港人抗疫兩個月，已習慣勤洗手及戴口罩，但近日在海外回流的港人可能未習慣，須多提醒要勤洗手和減少觸碰公眾地方。

　　林指，本地的飲食業界已提升衛生水平，呼籲顧客也要自律，包括使用公筷和與其他食客保持距離。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd