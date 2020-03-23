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東奧能否如期舉行 未來數周內決定

2020-03-23 列印
　　國際奧委會就是否如期在七月二十四舉行東京奧運備受壓力，身兼東京奧運協調委員會成員的國際田徑聯會主席高爾指，相信國際奧委會會在未來數日或數星期內，就是否如期舉行奧運作出決定。外電引述消息指，東京奧組委已制定若要延期的替代方案，本月底作討論。

　　另外，外電引述消息指，東京奧組委已著手制定延期的替代方案，需考慮對比延長時間及預算成本，但長時間延期可能引起較年長的運動員投訴，亦可能要求贊助商贊助更長時間，縮減賽事規模或閉門作賽亦是選項。東京奧組委曾討論過延期一年或兩年的方案，有成員憂慮如期舉行對運動員構成風險。最終決定會由國際奧委會作出。

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