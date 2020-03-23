全球近10億人居家避疫 美2.6萬確診醫療物資短缺

因應新冠肺炎疫情，多國實施封鎖措施，法新社估計，全球有近十億人正居家隔離。而美國累計二萬六千多宗確診，並出現醫療物資短缺的情況，對此，總統特朗普（圖）建議，醫護人員可將口罩消毒後重複使用。



美國昨日暴增六千六百八十宗確診，累計二萬六千八百五十六宗，三百四十六人死亡。聯邦多個州均要求居民不要外出，在疫情最嚴重的紐約州，共有一萬二千多人確診，七十六人死亡，紐約州長葛謨下令關閉全州娛樂設施，暫停非生活必需的行業。



隨著疫情爆發，美國各地出現醫療物資短缺的情況，特朗普建議醫護人員不要將口罩扔掉，可考慮消毒後重用。同在會上的美國國家過敏及傳染病研究所所長福西沒有反駁有關說法，但指消毒時應參考有關指引。同時，民主、共和兩黨的議員，正談判應對疫情的一萬億美元議案，有望可在當地周一表決。



意單日新增逾6500新症



另外，意大利單日新增六千五百五十七宗確診，累計五萬三千五百七十八宗，死亡病例再創單日新高，由七百九十三宗暴增至四千八百二十五宗。當局暫停全國非必要的生產活動，包括工廠及寫字樓，但商場及藥房會保持開放。在首都羅馬，警員在街上巡邏，檢查外出國民的證件，若沒有恰當理由，會被罰款。西班牙新增三千六百四十六人確診，累計二萬八千五百七十二人，再有四百人死亡。據悉，當局將考慮延長全國緊急狀態，直至下月十三日。澳洲總理莫里森宣佈下令全國的酒吧、賭場、健身室、戲院等場所，因應疫情由今日中午起暫停營業。



