「為了我們請你堅守在家」 醫護緊守崗位籲市民留家中

新冠疫情下，全球多地「封城」，甚至「封國」。本港各聯網的醫護響應海外醫護活動，舉起標語指會緊守崗位，呼籲市民留在家中，避免外出受感染。醫管局亦呼籲在家隔離人士「堅守家中」。



香港公共醫療醫生協會昨日透過社交平台，上載醫護舉起寫有，「I Stay at Work for You. You Stay Home for Us.」及「為了你，我堅守崗位；為了我們，請你堅守在家」的紙張，該帖文有逾萬人轉發。參與醫護包括服務亞博館臨時檢測中心的醫護、瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰，及屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡等。



該會主席馬仲儀表示，公院的隔離病牀開始爆滿，「dirty team」的工作量亦愈來愈多，希望大家減少非必要活動，尤其獲發隔離令的人士不要離家。而醫管局總行政經理庾慧玲亦在昨日例行記者會上稱，本港醫護為了香港會堅守崗位，呼籲在家隔離人士為了香港及醫護，「堅守家中」。



其實外國亦有多次群體呼籲，應對疫情，如「神奇女俠」演員姬嘉鐸（Gal Gadot）日前邀請影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、艾美雅當絲（Amy Adams）等演員及歌手，一人一句演唱約翰連儂的名曲《Imagine》。姬嘉鐸表示，活動靈感來自意大利人在自我隔離期間，在露台歌唱的片段，呼籲大家團結對抗疫情。世衛總幹事譚德塞早前亦在社交網Twitter發起洗手挑戰（#SafeHands），吸引不少名人響應。



