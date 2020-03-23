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防疫情人潮　市民提早掃墓

2020-03-23 列印
　　四月四日便是清明節，不少市民因應疫情，為避開正日的人潮，昨提早前往掃墓，帶備香燭冥鏹拜祭先人。

　　油塘巴士站昨出現人龍，前往將軍澳華人永遠墳場，港府早前建議市民採用食環署的「無盡思念」網上追思服務，為先人開設紀念網頁網上悼念，但有市民坦言要親身拜祭，較難接受網上拜祭。但為防病毒，市民都會戴上口罩自保，及不讓小孩前來。

　　另外，不少人都花數百元至近千元，購買祭祀用品，有人話祭品如「衣包」，價錢升了幾成，但不能介意太多，孝敬先人不可吝嗇。

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