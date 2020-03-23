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市道差過沙士 財爺料失業率再升 ﻿統一中心管理費減半﻿﻿共渡時艱﻿

2020-03-23 列印
市道差過沙士 財爺料失業率再升 ﻿統一中心管理費減半﻿﻿共渡時艱﻿
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　　新冠肺炎疫情重創香港經濟，中小企業的生意額斷崖式下跌。金鐘統一中心昨日宣佈，所有業主及租戶四至六月份的管理費將減半。財政司司長陳茂波則發表網誌形容，現時的市道較二○○三年沙士時更為嚴峻，相信失業率短期內仍會上升。

　　金鐘統一中心業委會宣佈，全座的業主和租客四至六月份的管理費，將會減半。主席葉慶寧表示，政府必須推出第二輪紓困措施，幫助各行各業渡過難關，社會人士亦要坐言起行，期望業主幫助租戶解困。

　　陳茂波發表網誌認為，現時市道較沙士時更嚴峻，多個行業的中小企的生意額斷崖式下跌，並面臨資金鏈斷裂的危機，員工亦連接受打擊，市道疲弱情況暫時難以扭轉，失業率已增至百分之三點七，相信短期內仍會繼續上升。

　　陳茂波呼籲，銀行業界要以支持、靈活的態度盡速處理企業的貸款申請，同時希望業主提供租金減免，協助租戶渡過今次難關。

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