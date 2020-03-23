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零售業資助計劃接受申請

2020-03-23 列印
零售業資助計劃接受申請
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　　政府設立三百億元「防疫抗疫基金」，當中撥款五十六億元的「零售業資助計劃」今日起至下月十二日接受申請，合資格零售商戶可獲一次過八萬元的資助，最快四月上旬發放。政務司司長張建宗昨在網誌表示，資助計劃預期可惠及約七萬間零售商店，由於並非以先到先得的形式處理，因此毋須急於在申請期首天遞交網上申請，期望有關計劃可為深受疫情影響的零售商戶提供「及時雨」，以助對抗「疫」市。計劃專設熱線（1836 111）及電郵（enquiry@retailsubsidy.hk），方便商戶查詢詳情。

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