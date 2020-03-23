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工商界口罩投產 林健鋒：料每月1500萬個

2020-03-23 列印
　　口罩供應仍然緊張，身兼行政會議成員的經民聯副主席林健鋒昨表示，與工商界投資設立的口罩生產線已開始投產，預料下月中會有五條生產線，每月生產量達一千五百萬個，其中兩條生產線是製造兒童口罩。其餘生產線會供應學校及市面，將會在十八區設零售點。

　　另外，專責街市活化、管理及經營業務的香港街市昨宣佈會在港九新界全線香港街市派發十萬個口罩，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各街市，市民可以憑學生證或學生手冊領取，每人十個。

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