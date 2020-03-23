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家傭僱主協會呼籲 暫勿安排外傭到港

2020-03-23 列印
　　新冠肺炎在全球爆發。香港家庭傭工僱主協會昨呼籲僱主，在這時刻暫時不要安排外傭到港，以減低外傭入住僱主家中帶來僱主的憂慮。

　　協會主席容馬珊兒表示，如僱主必須安排外傭到港工作，先考慮個人經濟力量是否可承擔額外支付外傭居住、緊急醫護及隔離中心專用酒店食宿費，才決定安排。她解釋作出有關呼籲，是希望這樣可減少外傭到港人數。

　　港府早前宣佈所有抵港人士須強制在家檢疫十四天，香港亞洲家務工工會聯會秘書斯娜表示，曾接獲一宗外傭投訴，指其僱主外遊返港需進行十四日家居隔離，但僱主安排她居住酒店三天後便要回家工作；外傭雖然擔心受感染，但不敢作聲。聯會接獲七宗投訴包括外傭抵港後即被解僱，或外傭需要自費住檢疫中心。

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