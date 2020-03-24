林鄭：除罩飲酒交談高危 禁食肆酒吧賣酒 截斷社交播毒鏈

繼星馬台等地實施全面封關措施，港府為阻止新冠病毒傳入，昨天亦宣佈落實全面封關，以禁止非港人經機場入境，並擴大向無病徵者檢測病毒，更罕見地暫時禁止全港酒吧及食肆售賣及供應酒類飲品，以減少人們除口罩飲酒交談而引交叉感染的風險。特首林鄭月娥否認相關措施「做得遲」，重申政府會按疫情最新變化，迅速回應及推行有效政策。



本港錄得多宗在蘭桂坊消遣及在健身室感染個案，社區病毒傳播鏈再現。為減少社交接觸，林鄭月娥兩日內再次舉辦記者會，宣佈將修例，暫時禁止全港約八千六百間有酒牌的酒吧和食肆，售賣及供應酒精飲品。她形容疫情下在酒吧消費屬高風險行為，「好多時在酒吧除低口罩飲酒傾偈，甚至飲醉少少有親密行為，就會增加交叉感染嘅風險。」



需要時限制餐廳營業



她不排除會進一步限制餐廳的營運，以減少人多聚餐。政府可修例獲取賦權，進一步限制酒樓、餐廳的營運模式，包括縮短營業時間、限制場所座位數目等，她又呼籲市民在抗疫時刻，減少舉辦婚宴、聚會或派對等。



林鄭宣佈，政府將要求私人遊樂場土地上的會所，馬上停止開放體育康樂設施，包括更衣室和波波池等，亦會呼籲其他私人會所，採取同樣防止感染措施。



香港酒吧業協會強烈反對政府禁售酒品的決定。副主席錢雋永表示，售賣酒水佔大部份酒吧八成生意額，有關措施等同要酒吧停業，對酒吧業不公道，將令業界出現結業潮，影響大量從業員的生計。他指，協會不排除未來發起工業行動，抗議相關措施。



酒吧業批不公 憂掀結業潮



香港餐飲聯業協會會長黃家和對本報說，有關禁售酒品的措施將嚴重打擊「靠酒生存」的酒吧業，以及其他售賣酒品的酒樓、西餐廳或茶餐廳的生意。黃家和指，今年初至今已有逾五百間食肆停業或結業，呼籲政府動用更多資源及擴大對業界的支援。蘭桂坊集團主席盛智文與飲食界立法會議員張宇人昨日到蘭桂坊，即場示範利用「納米光觸媒消毒劑」清潔，望恢復市民出外用餐的信心。



另外，林鄭回應記者提問時，否認有關封關限制「做得遲、做得早」，重申政府一直因應疫情變化，不斷迅速應變及採取相應措施。她說，只要對防控疫情奏效且可行的措施，政府必定「毫不猶疑」地採納。