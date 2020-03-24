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港進一步封關　非港人禁機場入境

2020-03-24 列印
■清潔工人在機場加緊清潔。
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　　鄰近多個地區已對外來人封關，特首林鄭月娥昨天宣佈，為防範入境者帶入新冠病毒，由明日（周三）零時起，推出為期十四日的入境限制措施，所有非香港居民從海外國家或地區，或十四日內到過海外國家或地區，若乘飛機來港，將被禁止入境；從澳門及台灣入境者，包括港人，均需要強制家居檢疫十四日。香港國際機場亦將停止一切轉機運作。

澳門台灣居民另有安排

　　另外，港府計劃擴大對入境者的病毒檢測，將來所有從英美及歐洲抵港的人士，會收到樣本瓶自行採集深喉唾液，並於翌日交回衞生署的指定診所，以便及早識別無病徵的患病人士。
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