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強制檢疫填假地址　首名被告不得保釋

2020-03-24 列印
強制檢疫填假地址　首名被告不得保釋
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　　港府二月初落實抵港前十四日內曾到內地者，須接受十四天強制檢疫，首名被控涉在檢疫表格上填寫虛假地址的人士，昨日在屯門裁判法院提堂，被告否認控罪，不准保釋。

　　被告成見恭介，三十一歲，持有香港身份證，稱沒有固定地址，他今年三月八日在深圳灣口岸（見圖）港方岸區入境大堂，向職員提供虛假檢疫地址。他答辯時表明不認罪，更稱如獲保釋，會居於前妻家中，署理主任裁判官張潔宜聞言即揶揄「咁就隔離個陣上去住，唔係周圍走啦！」，拒絕批出保釋令。案件押後至下周一轉往粉嶺裁判法院排期審訊。

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