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星巴克職員染疫　曾赴機場分店巡視

2020-03-24 列印
　　連鎖咖啡店「星巴克」一名管理層員工確診感染新冠肺炎，他曾於本月十四日出席愉景灣婚宴，十七日曾到位於機場離港樓層二號及十一號閘口附近的分店巡視。機管局表示，該兩間分店已暫停營業，會加強機場清潔及消毒。「星巴克」稱，確診員工不會直接接觸顧客，已關閉該員工曾到過的六間分店，包括沙田及梅窩。

　　另外，恒生銀行表示，一名九龍城分行員工，對病毒測試初步呈陽性，他於本月十七至十九日曾到九龍城分行上班，工作期間有戴口罩。

　　銀行會聯絡該員工曾提供開戶等服務的客戶，該分行由即日起暫停營業，全部員工已安排留家自我隔離十四天。

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