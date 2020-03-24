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不敵疫情打擊 兩網上旅社結業

2020-03-24 列印
■旅議會指，已向兩間公司購買機票的旅客，可辦理退款。
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　　疫情下旅遊業大受打擊，網上旅行社「GoGoGo Travel」及「Wefly愛飛旅遊」相繼宣佈停業。旅遊業議會表示，終止他們所屬的捷達假期及愛飛旅遊兩間旅行社的會籍，旅行代理商註冊處亦即時撤銷兩間公司的旅行代理商牌照。

　　旅議會指，已向兩間公司購買機票的旅客，並已獲發電子機票，估計有幾千張，現正辦理退款，建議旅客向有關航空公司查詢機票狀況。而已申辦退票而未獲退款的旅客，應向銀行查詢信用卡退款保障機制。「Wefly愛飛旅遊」因無力償還債務申請清盤，即時停業，而GoGoGo Travel亦在facebook專頁宣佈，受疫情影響，面對前所未有的經營問題，宣告暫時停業，兩間旅行社網站已無法進入。

　　民主黨接獲逾九百八十名購買了該兩間旅行社機票的市民投訴，指旅行社停業後未能獲取機票退款，涉及逾六百一十五萬元。

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