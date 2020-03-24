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湖北衞健委：暫未發現「復陽」傳染

2020-03-24 列印
■國家衞健委通報，內地過去一日新增病例全部屬輸入個案。新華社
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　　國家衞健委通報，內地過去一日新增三十九宗新冠肺炎確診病例，全部屬輸入個案，全國累計確診病例八萬一千零九十三宗；新增九宗死亡病例，全部來自湖北，累計三千二百七十人死亡；有七萬二千七百零三人康復出院。

方艙關閉 醫院不收新症

　　武漢專門診治新冠肺炎較輕患者的十多間方艙醫院，早前因為患者減少全部關閉。有武漢民眾稱，家人在方艙醫院出院後復發，卻無醫院接收。亦有武漢義工組織成員，在非定點醫院目擊有確診患者被拒收症。

　　湖北衞健委副主任涂遠超表示，針對再確診患者，有徵狀的患者將被轉運至現有定點醫院進行治療，再次達到出院標準後可出院，並進行兩周隔離康復觀察。目前暫未發現「復陽」患者傳染人的現象，患者不會被納入新增確診病例上報，但治療費用將參照確診病例醫保報銷和財政補助政策。

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