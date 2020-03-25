十「逃犯」押入檢疫中心 手帶客懶理隔離令 通街走恐播毒

大批留學生及外地返港人士回港避疫，有人卻無視強制家居檢疫令，戴檢疫手帶外出用餐、歎咖啡及逛超市等，遭市民發現，狠批他們無公德心，對公眾構成衛生風險，即時報警，違例者被送往隔離中心。政府透露，已向涉違反檢疫令人士發出逾四百封警告信。特首林鄭月娥批評違令的行為，非常不負責任。警方昨天全日已上門帶走十名違例人士，送入檢疫中心。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，已向違反檢疫令人士發出四百零八封警告信，但不掌握被送入隔離營人士的情況。她指，或有部份回港留學生年紀尚小，不明白違反檢疫令的嚴重後果，她重申，違例者最高會罰款二萬五千元及監禁半年。政府表示，強制檢疫安排自三月十九日實施以來，已共有二十四人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。



不少人戴著檢疫手帶四處走，嚇怕市民。前晚約十時許，有市民發現一名沒戴口罩的少女（十三歲），她戴著檢疫手帶，在沙田石門「吉豚屋」用膳，隨行者有一名中年男子。有人指罵兩人不對，一直追至沙田萬怡酒店。



























吉豚屋董事總經理朱榮機斥責違反隔離令的人士：「好自私！好無公德心！無諗佢哋會罔顧香港安危！」該食肆已進行清潔，以及棄置涉事二人用過的餐具及餐牌。警方接報到場，在酒店尋獲該少女，她報稱由機場乘的士往石門，下榻酒店之前用餐。她最後被送往火炭駿洋邨檢疫中心。



違例少女被送入駿洋邨



昨午，一名入住尖沙咀重慶大廈的南亞裔男子，被發現戴著藍色手帶在咖啡店飲咖啡，警員接報到場，帶他返回大廈賓館。昨天凌晨，一名約二十歲戴手帶的男子在荃灣路德圍一間車仔麵店食宵夜，食客發現後報警。亦有一名在馬鞍山接受家居檢疫的男子，涉離開其住所，違反強制檢疫令，警員到其住所尋獲男子。上述涉違反檢疫令者，不排除被送入檢疫中心或醫院隔離。



另外，有網民在黃埔一間超市發現一名戴口罩的婦人，她戴檢疫手環卻外出購物。在旺角西洋菜南街一個單位，一對持香港身份證的南亞裔母子拒絕前往駿洋邨檢疫中心，在警方的協助下，被全副保護衣的人員送上旅遊巴。



林鄭對違令者感到非常失望和痛心，形容他們不負責任，又指政府會加強巡查和檢控，並盡快設立舉報熱線。她認為，不值得為了出一次街，因而留下刑事記錄，呼籲大家忍耐，接受十四天家居隔離。