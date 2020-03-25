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剪接員工確診　now新聞部消毒暫停運作

2020-03-25 列印
　　now新聞台一名剪接部員工確診，正在大埔那打素醫院接受治療，衞生防護中心正調查病源。位於灣仔電訊大廈三樓的新聞部辦公室昨早進行徹底消毒，現已暫停運作，廣播服務會維持正常，但部份錄影廠節目將會暫停。

　　這名四十歲的傳媒工作者從事幕後工作，無外遊紀錄，本月十九日開始發病，目前未知感染源頭。對於有報道指，他在港台工作的女友亦初步確診，港台回應指這名女員工暫無確診，已停工接受隔離，而錄音室及廠房會進行清潔消毒。

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