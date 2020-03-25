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「綠色健康碼」民眾下月可離開武漢

2020-03-25 列印
　　爆發新冠病毒疫情的武漢，在一月二十三日被「封城」至今兩個月後，當局表示將於四月八日開始，有序恢復對外交通，期間民眾可憑綠色健康碼離開武漢，外省人亦可憑綠色健康碼進入湖北及武漢。當局亦將推動企業，分階段有條件復工復產。武漢以外的地區則會在今日起，解除對外交通限制。同時，為確保首都安全，今日開始，所有入境北京的人士須接受核酸檢測，並集中隔離觀察，期間費用自理。

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