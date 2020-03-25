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警抄牌遭石擊傷頭 重案組接手調查

2020-03-25 列印
■巡警頭部遭高處墮下一塊石頭擊中受傷流血。
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　　屯門發生巡邏警員被歹徒高處掟石塊擊穿頭事件。一名警員在良景邨票控違例泊車期間，被高處墮下一塊石頭擊中頭部受傷流血，事後獲送院治療，幸無性命危險。

石頭從高處擲下

　　前晚近九時，一名軍裝員在屯門良景邨檢控違例泊車期間，一塊約三厘米乘兩厘米石頭突然從高處擲下，擊中其頭部，當場血流如注。報警後救護員到場，為傷者包紮及送院治療。警方初步調查，相信有人從高處將石塊擲下，事後檢走涉案石塊返警署調查。

　　警方十分重視案件，強烈譴責針對警務人員襲擊行為，指此極不負責任行為，有機會傷及在場其他人士，包括路過的市民，可能會導致被擊中人士嚴重受傷，甚至死亡。警方重案組已接手調查，同時呼籲任何人如有關此案件的資料，可致電三六六一五七四零與屯門警區重案組第一隊聯絡。

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